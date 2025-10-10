Yeliz Koc zieht ins «Forsthaus Rampensau» - aber ohne Jimi Blue

Die dritte Staffel von «Forsthaus Rampensau Germany» steht in den Startlöchern. Seit Wochen gibt es Spekulationen über mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jetzt hat Joyn bestätigt: Reality–Star Yeliz Koc (31), Gewinnerin der «Promi Big Brother»–Staffel 2023, wird in der neuen Runde des Formats antreten. An ihrer Seite steht jedoch nicht wie ursprünglich geplant ihr Ex–Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33), der aktuell im «PBB»–Container wohnt.
Sie ersetzt Jimi Blue Ochsenknecht bei «Forsthaus Rampensau Germany»
Hintergrund ist laut Medienberichten Ochsenknechts Festnahme kurz vor dem mutmasslichen Drehbeginn. Ihm wurde vorgeworfen, eine Hotelrechnung in Österreich nicht beglichen zu haben. In einer offiziellen Pressemitteilung von Joyn heisst es, Ochsenknecht wurde «von ganz offizieller Stelle abgesägt – noch bevor er überhaupt einen Fuss ins #ForsthausRampensau setzen kann».
Doch Ersatz wurde offenbar schnell gefunden: Yeliz Koc zieht laut Ankündigung mit ihrer engen Freundin Dilara Kruse (34), Ehefrau des ehemaligen Nationalspielers Max Kruse (37), ein. Koc und Kruse lernten sich 2023 bei «Promi Big Brother» kennen und traten seitdem mehrfach gemeinsam öffentlich auf. «Wir sind richtig gute Freunde geworden, fast wie Schwestern», sagte Kruse damals nach ihrem Auszug aus dem Container. Nun sollen die beiden als Team im «Forsthaus» antreten.
Yeliz Koc und Dilara Kruse zeigen sich kämpferisch
In dem Reality–Format kämpfen insgesamt zehn Promi–Paare in einem abgelegenen Alpen–Forsthaus um den Titel der grössten «Rampensau». Koc und Kruse zeigten sich im Vorfeld siegessicher: «Wir ziehen ein, um zu gewinnen», erklärten sie. «Dilara ist laut und trägt ihr Herz auf der Zunge. Yeliz ist ruhig, aber hat alles im Blick und scannt jeden Menschen. Wir ergänzen uns perfekt!»
Neben Koc und Kruse kursieren in den sozialen Medien weitere Namen potenzieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter etwa Eva Benetatou und Walentina Doronina. Offiziell bestätigt ist die Besetzung bislang jedoch nicht. Die neue Staffel «Forsthaus Rampensau Germany» soll ab November 2025 bei Joyn verfügbar sein.