«Yellowstone»-Star Josh Lucas hat seiner Partnerin das Jawort gegeben

Promi–Freunde gratulieren

Auch seine frisch angetraute Ehefrau teilte Eindrücke auf ihrem eigenen Account. In ihrer Bildunterschrift bezeichnete sie sich und Lucas stolz als «Mr. and Mrs.» und schrieb: «Unendlich gesegnet, dieses Sakrament gemeinsam im Herzen der katholischen Kirche und der heiligen Stadt empfangen zu dürfen.» Josh Lucas kommentierte rührend: «Ich liebe dich! Einer der schönsten Tage meines Lebens. Ich bin so, so dankbar.» Unter den öffentliche Gratulanten auf Social Media waren prominente Freunde des Paares wie Ricky Martin oder Walton Goggins.