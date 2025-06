YouTube-Star Mikayla Raines mit 29 Jahren verstorben

Eine Mission, die mit 20 Jahren begann

Mikayla Raines gründete ihre Organisation «Save a Fox» bereits 2017, als sie gerade einmal 20 Jahre alt war. Ihr Ziel war es, Füchse aus Pelzfarmen zu retten und ihnen ein dauerhaftes Zuhause zu geben. Was als kleines Projekt in Minnesota begann, entwickelte sich zu einer der bekanntesten Tierrettungsorganisationen im Internet. Durch ihre herzerwärmenden Videos, in denen sie das Leben der geretteten Füchse dokumentierte, gewann sie eine riesige Fangemeinde. Allein auf YouTube folgten ihr knapp 2,5 Millionen Menschen, mehr als 500.000 auf Instagram.