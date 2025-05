Zarte Grüntöne sind der neue Megatrend auf dem roten Teppich

Matchagrün: Die nächste Stufe der Trendpalette

Neben den zarten Tönen wie Pistazie und Mint macht sich auf dem roten Teppich auch zunehmend das etwas intensivere Matchagrün bemerkbar. Dieser satte, pflanzlich inspirierte Ton lehnt sich an die Farbe des beliebten japanischen Tees an und hat bereits in der Streetwear und Interior–Welt Furore gemacht. Jetzt findet er seinen Weg in die Abendmode.