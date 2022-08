ZDF-Doku «Dianas letzte Nacht»: Wer hat die Paparazzi informiert?

Am 31. August 1997, kurz nach Mitternacht, prallt Prinzessin Dianas (1961-1997) Auto im Pariser Alma-Tunnel an den 13. Pfeiler. Sie, ihr Freund, der ägyptische Filmproduzent Dodi Al-Fayed (1955-1997), und der französische Fahrer Henri Paul (1956-1997) sterben an den Folgen des Aufpralls. Gerüchte und Spekulationen um ein mögliches Attentat verbreiten sich rasend schnell. Vor allem Geschäftsmann Mohamed Al-Fayed (93), der Vater des getöteten Dodi, behauptet immer wieder, dass das britische Establishment Diana und seinen Sohn habe ermorden lassen, damit die Prinzen William (40) und Harry (37) keinen arabischen Stiefvater bekämen. Auch viele Fans wollen nicht an einen Unfall glauben.