«ZDF-Fernsehgarten on tour»: Schlagerstar Eric Philippi muss passen

Schlagersänger Eric Philippi (28) hat eine traurige Neuigkeit für seine Fans. Sein geplanter Auftritt im «ZDF–Fernsehgarten on tour» am Sonntag, dem 12. Oktober, um 12 Uhr im ZDF muss krankheitsbedingt ausfallen. Das gab Philippi selbst auf Instagram bekannt. «Ihr Lieben, es bricht mir das Herz ... aber leider hat es mich erwischt», beginnt er dort eine Instagram–Story.