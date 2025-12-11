ZDF-Krimireihe «Mordsschwestern»: Nach drei Staffeln ist Schluss

Sender setzt auf jüngeres Publikum

Hinter der Entscheidung steckt jedoch eine strategische Neuausrichtung des ZDF. Der Sender will seine Budgets umverteilen, um mehr Mittel für Produktionen freizumachen, die ein jüngeres Publikum ansprechen – vor allem im Streaming–Bereich. Diese Strategie ist nicht neu: Bereits vor einiger Zeit trennte sich das ZDF aus denselben Gründen von seiner ebenfalls erfolgreichen Krimiserie «Letzte Spur Berlin».