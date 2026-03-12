ZDF-Moderator Mitri Sirin: Was Fussball gegen Mobbing leisten kann

Millionen Menschen kennen Sie als «heute»–Moderator beim ZDF. Spüren Sie eine besondere Verantwortung, weil viele Ihnen vertrauen?

Sirin: Natürlich. Die Orientierungslosigkeit und die Überforderung, die ich beschrieben habe, trifft ja auf nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen zu. Daher kommt uns als Journalisten und Journalistinnen eine grosse Verantwortung zu, wenn es darum geht, die Nachrichtenlage einzuordnen und verständlich zu machen. Eine Schwierigkeit ist das chronische Übermass an Informationen. Die Gleichzeitigkeit von Ereignissen hat es zwar schon immer gegeben, aber noch nie zuvor wurden sie so sichtbar vermittelt und in Echtzeit von allen kommentiert. So entwickeln Nachrichtenlagen schnell ein exponentielles Mass an Informationen. Hirnforscher weisen darauf hin, dass unser Gehirn nur ein gewisses Mass an Informationen verarbeiten kann – irgendwann wird es eben zu viel. Damit müssen wir lernen umzugehen. Das erfordert enorme bildungspolitische und pädagogische Anstrengungen. Gleichzeitig müssen wir uns darauf einstellen, dass es in einer von Internet, KI und sozialen Medien geprägten Welt kaum noch Phasen geben wird, in denen sich dieser unbändige Nachrichtenstrom ausschalten lässt.