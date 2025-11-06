ZDF plant Westernreiten-Dokumentation mit Corinna Schumacher

Ob es in der Doku auch einen Einblick in das Familienleben der Schumachers geben wird, bleibt unklar. Zuletzt gab es diesen in einer Doku im September 2021. Der Film «Schumacher», der beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht wurde, stellte die Karriere und das Leben des ehemaligen Formel–1–Superstars Michael Schumacher in den Mittelpunkt. Die Doku greift dabei nicht nur den Werdegang auf, sondern bietet Einblicke in Schumachers Privatleben ab 2013, nachdem sich sein Leben und das seiner Familie nach einem Skiunfall für immer verändert hat.