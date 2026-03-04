ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Spezialausgabe zum Krieg in Nahost

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet aus aktuellem Anlass bereits am Mittwoch, dem 4. März, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Die Spezialausgabe der Sendung widmet sich den Angriffen auf den Iran und der verschärften Lage im Nahen Osten.
Israel und die USA wollen mit ihren Angriffen auf den Iran das Mullah–Regime stürzen. Zwar wurden viele mächtige Persönlichkeiten getötet, ein Zusammenbruch ist aber nicht in Sicht. Stattdessen reagiert der Iran mit Raketen– und Drohnenangriffen auf Israel und die Golfstaaten und hat den strategisch wichtigen Golf von Hormus blockiert. Steht das Regime in den kommenden Tagen oder Wochen vor dem Ende? Kann das iranische Volk sich selbst befreien? Oder droht der Konflikt, den Nahen Osten ins Chaos zu stürzen?
Die Auswirkungen auf Energiepreise, Flugverkehr und Handel sind bereits spürbar. Bei seinem Besuch in Washington versucht der Kanzler, deutsche und europäische Interessen zu vertreten. Welche Bedeutung misst Donald Trump Europa in dieser Krise bei? Welche Verantwortung und Risiken kommen auf Deutschland zu?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Norbert Röttgen (CDU), Aussenpolitiker
Ben Hodges, US–General a.D
Bente Scheller, Nahost–Expertin bei der Heinrich–Böll–Stiftung
Mariam Lau, Journalistin
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.