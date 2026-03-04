ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Spezialausgabe zum Krieg in Nahost

Israel und die USA wollen mit ihren Angriffen auf den Iran das Mullah–Regime stürzen. Zwar wurden viele mächtige Persönlichkeiten getötet, ein Zusammenbruch ist aber nicht in Sicht. Stattdessen reagiert der Iran mit Raketen– und Drohnenangriffen auf Israel und die Golfstaaten und hat den strategisch wichtigen Golf von Hormus blockiert. Steht das Regime in den kommenden Tagen oder Wochen vor dem Ende? Kann das iranische Volk sich selbst befreien? Oder droht der Konflikt, den Nahen Osten ins Chaos zu stürzen?