Ausgabe am 24.07.2025

ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

In der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» begrüsst die Moderatorin am Donnerstag unter anderem Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU). Das ist das Thema in der letzten Sendung vor der Sommerpause.