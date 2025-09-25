ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Wer nicht arbeiten will, soll auch kein Geld erhalten – so stellt es sich die Union vor. Auch in der SPD wird über strengere Regeln zur Vermeidung von Missbrauch diskutiert. Doch geht es dabei tatsächlich um Einsparungen in Milliardenhöhe, oder eher um ein Gerechtigkeitsversprechen gegenüber denen, die arbeiten und Steuern zahlen? Steht Leistung noch im Mittelpunkt? Wie hart wird der Herbst der Reformen – und welche finanziellen Folgen bringt er mit sich? Was kann, was will der Sozialstaat künftig leisten?