ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» wird am Donnerstag, dem 02.10.2025, ab 22:20 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Zwischen Krieg und Frieden – was bringt Europa Sicherheit?
US–Präsident Donald Trump (79) verliert offenbar langsam die Geduld mit Wladimir Putin (72). Kürzlich erklärte er, dass die Ukraine den Krieg doch gewinnen könne, da Russland nur ein Papiertiger sei. Anscheinend weisen Putins Absage zu Verhandlungen, MiGs und Drohnen im Luftraum der Nato sowie sein Gespräch mit Wolodymyr Selenskyj (47) ihn in Richtung der Koalition der Willigen. Europa berät derweil in Kopenhagen über die russische Bedrohung.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (69) meint: «Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.» Sein Plan: Hilfe für die Ukraine künftig mit einem Kredit bezahlen, für den eingefrorene russische Milliarden als Sicherheit dienen könnten. In «Zwischen Krieg und Frieden – was bringt Europa Sicherheit?» am Donnerstag, 2. Oktober 2025, geht es bei «maybrit illner» im ZDF daher um Fragen wie: Kann Europa auf Trump setzen? Was kann die Antwort von Nato und EU auf Putins Provokationen sein? Und wie abwehrbereit sind die europäischen Mitgliedsstaaten?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Manfred Weber, Fraktions– und Parteivorsitzender der EVP
Jan van Aken, Linken–Vorsitzender
Claudia Major, Politikwissenschaftlerin
Peter R. Neumann, Politikwissenschaftler
Katrin Eigendorf, ZDF–Korrespondentin
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.