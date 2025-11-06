ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 6. November 2025, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Umstritten, teuer, ungerecht – wie ist die Rente noch zu retten?
Eine Rentenreform erscheint dringender denn je. Ziel sind möglichst niedrige Beiträge bei möglichst hoher Leistung – und an die Rentner von übermorgen soll dabei auch noch gedacht werden.
Die schwarz–rote Bundesregierung plant zunächst, die Rente zu «stabilisieren»: Ein Rentenniveau von 48 Prozent bis mindestens 2031 wird garantiert, eine Ausweitung der Mütterrente, zugleich soll eine neue Aktivrente längeres Arbeiten belohnen. Dieses Paket von SPD–Ministerin Bärbel Bas, auf das sich die Regierung geeinigt hat, wird den Staat viele zusätzliche Milliarden kosten.
Die entscheidenden Fragen: Hat das Rentensystem auch ohne Reformen, die wirklich tief gehen, eine Zukunft? Und müssen alle Bürgerinnen und Bürger länger arbeiten, um am Ende nur noch weniger zu bekommen?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
SPD–Generalsekretär Tim Klüssendorf (SPD)
Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union
Katja Kipping vom Paritätischen Wohlfahrtsverband
Lars Feld, Ökonom
Julia Friedrichs, Journalistin
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.