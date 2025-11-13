ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die Wirtschaftsweisen zeichnen in ihrem aktuellen Jahresgutachten ein düsteres Bild: stagnierende Wirtschaft, fehlende Investitionen und der Niedergang wichtiger Industriezweige. Welche Reformen sind für Deutschland daher vorrangig? Wie kann die Wirtschaft wiederbelebt werden, ohne dabei das Sozialsystem zu gefährden? Auf welche Kürzungen müssen sich die Bürger einstellen, wenn sich Schwarz–Rot einigt? Und die grundsätzliche Frage: Kann die Regierung überhaupt noch zu gemeinsamen Lösungen finden?