ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 13. November, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Kein Aufschwung, kein Vertrauen – Zerreissprobe für Schwarz–Rot?»
Als «Arbeitskoalition» hatten Union und SPD ihr Bündnis angekündigt – die Realität sieht anders aus: Permanente Konflikte prägen den Regierungsalltag und wecken bei manchen Erinnerungen an die Ampel–Regierung. Der Koalitionsausschuss kommt am Donnerstag erneut zu Krisengesprächen zusammen: Themen wie die Rentenreform, das Ende des Verbrennermotors, das Heizungsgesetz und das Bürgergeld müssen angesichts der angespannten Haushaltssituation neu bewertet werden.
Die Wirtschaftsweisen zeichnen in ihrem aktuellen Jahresgutachten ein düsteres Bild: stagnierende Wirtschaft, fehlende Investitionen und der Niedergang wichtiger Industriezweige. Welche Reformen sind für Deutschland daher vorrangig? Wie kann die Wirtschaft wiederbelebt werden, ohne dabei das Sozialsystem zu gefährden? Auf welche Kürzungen müssen sich die Bürger einstellen, wenn sich Schwarz–Rot einigt? Und die grundsätzliche Frage: Kann die Regierung überhaupt noch zu gemeinsamen Lösungen finden?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen–Anhalt
Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland–Pfalz
Veronika Grimm, «Wirtschaftsweise»
Robin Alexander, Journalist
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.