ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 11. Dezember, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Endspiel um die Ukraine – Trump und Putin gegen Europa?»
Trumps neue Nationale Sicherheitsstrategie liest sich wie eine klare Distanzierung von Europa: Die EU soll ihre Sicherheit künftig selbst organisieren, zugleich aber weiter US–Gas, Waffen und Digitaldienste nutzen – und politische Projekte wie Klimaschutz und Migrationspolitik zurückfahren. Mit Russland suchen die USA offen den Ausgleich; als Störfaktor gelten dabei vor allem die Ukrainer.
Trumps Plan sieht vor, dass Kiew für einen Frieden nach US–russischen Vorstellungen Gebiete aufgibt. Präsident Selenskyj ist deshalb in Europa unterwegs, um Unterstützung zu sichern. Solidarität erhält er, doch entscheidend ist finanzielle Hilfe. Die EU würde dafür gern eingefrorene russische Vermögen nutzen, doch ob das gelingt, ist offen. Im Zweifel müsste die Union neue Schulden aufnehmen. Die Frage bleibt: Können Ukraine und Europa allein durchhalten?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Vitali Klitschko (Bürgermeister von Kiew)
Norbert Röttgen (CDU, Aussenpolitiker)
Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz)
Ben Hodges (langjähriger US–General)
Claudia Major (Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin vom German Marshall Fund)
Katrin Eigendorf (Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF)
