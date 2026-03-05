ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Nach einer Spezialausgabe zum Krieg in Nahost am Mittwoch findet am Donnerstag, dem 5. März, ab 22:15 Uhr die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Angriff auf den Iran – hat Trump keinen Plan?»
Israel und die USA wollen mit ihren Angriffen auf Iran das Mullah–Regime stürzen. Zwar wurden viele mächtige Persönlichkeiten getötet, ein Zusammenbruch ist aber nicht in Sicht. Stattdessen reagiert Iran mit Raketen– und Drohnenangriffen auf Israel und die Golfstaaten und hat den strategisch wichtigen Golf von Hormus blockiert. Steht das Regime in den kommenden Tagen oder Wochen vor dem Ende? Kann das iranische Volk sich selbst befreien? Oder droht der Konflikt, den Nahen Osten ins Chaos zu stürzen?
Die Auswirkungen auf Energiepreise, Flugverkehr und Handel sind bereits spürbar. Bei seinem Besuch in Washington versucht der Kanzler, deutsche und europäische Interessen zu vertreten. Welche Bedeutung misst Donald Trump Europa in dieser Krise bei? Welche Verantwortung und Risiken kommen auf Deutschland zu?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen), Bundestagsvizepräsident
Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Nahostexperte
Mariam Claren, Leiterin der Iran–Abteilung bei der Menschenrechtsorganisation Hawar.help
Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr
Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz–Instituts für Friedens– und Konfliktforschung
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.