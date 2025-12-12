Zehn Jahre «Quizduell-Olymp»: Besonderes Special zum Jubiläum

Am 26. Oktober 2015 flimmerte die Quizshow «Quizduell–Olymp» zum ersten Mal über die deutschen Bildschirme. Seitdem haben sich Marie–Louise Finck (36), Thorsten Zirkel (48) und Professor Eckhard Freise (81) als die drei klügsten Köpfe des Landes etabliert. Nun steht ein besonderer Anlass bevor: Die Sendung feiert ihr zehnjähriges Bestehen.
Am 19. Dezember 2025 strahlt das Erste ein Jubiläums–Special aus, wie die ARD mitteilte. Die Zuschauer erwartet eine Doppelfolge – um 18 Uhr und um 18:50 Uhr. Der besondere Clou dabei: Die Olymp–Spieler erfahren erst während der Aufzeichnung, welche prominenten Experten aus ihren jeweiligen Fachgebieten sie zum Duell bitten.
In der ersten Folge des Specials tritt die Quizkönigin und Staatsanwältin Marie–Louise Finck gegen zwei Juristen–Kollegen an. Richter Alexander Hold und Laura Karasek wollen der Olymp–Spielerin Paroli bieten. Quiz–Ass Thorsten Zirkel muss sich unterdessen zwei Fussball–Experten stellen. Als bekennender Fan von Hannover 96 verfolgt der Experte die Spiele seines Vereins regelmässig im Stadion. Ex–Nationalspieler Mike Hanke, der 81 Bundesligaspiele für Hannover absolvierte, und Trainerlegende Ewald Lienen wollen den Quizzer herausfordern.
Professor Eckhard Freise trägt nicht umsonst den Beinamen «Professor Quiz». Der Mittelalterforscher mit Promotion und Habilitation bewies seine Wissensstärke bereits im Jahr 2000, als er bei «Wer wird Millionär?» als erster Kandidat überhaupt die Million holte. Seine Herausforderer: Astrophysiker Heino Falcke, der als Professor in den Niederlanden lehrt, und der promovierte Psychologe Leon Windscheid, der sich 15 Jahre nach Freise bei Günther Jauch ebenfalls zur Million zockte.
In der zweiten Folge ab 18:50 Uhr treffen dann zwei Quizwelten aufeinander. Die «Gefragt – Gejagt»–Jäger Sebastian Jacoby und Adriane Rickel fordern den kompletten Olymp heraus.
Beeindruckende Bilanz
Über elf Staffeln hinweg kam es zu rund 350 Duellen und mehr als 15.000 Fragen wurden beantwortet. Moderatorin Esther Sedlaczek (40) zeigt sich begeistert vom Erfolg der Sendung. «Das ‹Quizduell–Olymp› verbindet Generationen von Zuschauenden am Vorabend und fasziniert mit seiner einzigartigen Mischung aus kluger Unterhaltung, kniffligen Fragen und dem – beinahe – allwissenden Olymp», erklärte sie laut ARD–Mitteilung. Sie wünscht sich «zehn weitere Jahre voller Spannung und Ratespass».