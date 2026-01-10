Zehnter Todestag von David Bowie: Die vielen Facetten einer Ikone

Er war Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, der Thin White Duke, der Soul Man und noch so viel mehr. David Bowie (1947–2016) schuf zahlreiche Figuren, die auf der Bühne lebendig wurden. Für jede musikalische Phase und jeden Lebensabschnitt gab es die passende Figur. Und doch blieb sein Name der bekannteste. Wer ihn heute hört, denkt nicht nur an eigensinnige Outfits, sondern auch an die clevere und humorvolle Persönlichkeit dahinter. Doch auch die Grössten leben nicht ewig. Am 10. Januar jährt sich der Todestag von David Bowie zum zehnten Mal.