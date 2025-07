Zehnter Todestag von Omar Sharif: Der Mann, der «Dr. Schiwago» war

Die Chalhoubs gehören zur Oberschicht, der Vater betreibt einen Holzhandel, in der Familie wird nicht Arabisch, sondern Französisch gesprochen, und in der Schule Englisch. In der Schule in Kairo gibt es auch ein Schultheater, und das legt den Grundstein für seine Karriere. Später sagt er: "Wenn es kein Theater an der Schule gegeben hätte, dann wäre ich Holzhändler geworden wie mein Vater."