«Zeit, dass sich was dreht»: Charts stehen im Zeichen der Heim-EM

Ebenfalls platzieren können sich unter anderem die Songs «Junge Baller» (6PM Records, Ski Aggu, Haaland936 & SIRA) auf der Vier, «Baddies» (Aitch & Luciano) auf Rang sieben, Peter Schillings «Major Tom (Völlig losgelöst)» auf Platz zwölf sowie der offizielle EM–Song «Fire» (Meduza, OneRepublic & Leony) auf der 29. Die restlichen Plätze der Top Five gehen an Ayliva und Apache 207 mit «Wunder» auf Rang zwei, an Pashanims «Mittelmeer» auf der Drei und an «I Like The Way You Kiss Me» von Artemas auf der Fünf.