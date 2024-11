«Zeit Verbrechen»: Dieser Fall erschüttert Sabine Rückert bis heute

Gibt es nach all Ihren Erfahrungen noch Fälle, die Sie so richtig fesseln?

Rückert: Ja, gibt es. Aber es gibt natürlich immer weniger. Der Mensch ist eben der Mensch. Jeder hat eine Nase, jeder hat zwei Ohren und jeder hat eine Leber. Und ein bisschen ist es auch mit den Kriminalfällen so. Die Mörder und Verbrecher unterscheiden sich jetzt auch nicht so grundsätzlich voneinander. Die haben immer die gleichen Motive, die Fallgestaltungen sind auch häufig ähnlich. Deswegen ist es jetzt nicht mehr so, dass mich jeder Kriminalfall, so wie das früher war, vom Stuhl haut. Aber es gibt immer noch Fälle, die so besonders, so ungewöhnlich und auch so komplex sind, dass sie mich hineinziehen. Mich interessiert, je älter ich werde und je mehr ich mich in diesem Feld auskenne, immer mehr, wie gehen die Strafverfolgungsbehörden eigentlich mit den beteiligten Personen um? Kritik an den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten ist, finde ich, viel zu wenig durchdacht in Deutschland. Meist wird bloss gemeckert, wenn Richter jemanden laufen lassen. Und dass sie das oft zu Recht und aus gutem Grund tun, spielt in der Presse keine Rolle. Aber dass es jemand erkennt, wenn Staatsanwaltschaften oder Gerichte Leuten wirklich schaden, ist selten. Das sehen die meisten Journalisten nicht. Die sitzen im Gericht und schreiben ihre Storys auf, aber blicken nicht durch. Das ist ein grosses Problem. Das ist zum Beispiel ist etwas, wofür ich mich interessiere.