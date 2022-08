Ziehen diese drei Kandidatinnen ins Dschungelcamp 2023?

Dschungelcamp 2023: Das ist bisher bekannt

Nachdem das Dschungelcamp in diesem Jahr in Südafrika stattgefunden hat, geht es 2023 wieder zurück nach Australien. «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» auf RTL und RTL+ wird demnach im kommenden Januar aus Down Under ausgestrahlt, wie der Sender am 3. August bekannt gegeben hat.