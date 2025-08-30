Zoë Kravitz sorgte unabsichtlich für Trips bei ihren Freunden

Zoë Kravitz: «Das ist schon viermal vorgekommen»

Es sei immer dann passiert, wenn Menschen in ihrer Abwesenheit in ihrem Kühlschrank gestöbert hätten, so Kravitz. «Das ist schon viermal vorgekommen», sagt sie. Einmal sei es einer Freundin aus Paris passiert, als Kravitz für «The Batman» drehte. «Sie hat die Schokoladenpilze gegessen, die ich dort aufbewahrt hatte, und mich dann angerufen, woraufhin ich nach Hause musste, um mich um sie zu kümmern.»