«Zoomania 2» ist der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

Bereits der Kinostart verlief furios: Über das Thanksgiving–Wochenende spielte «Zoomania 2» in fünf Tagen satte 560 Millionen Dollar weltweit ein – allein 156 Millionen davon in Nordamerika. Damit stellte das Sequel bereits einen neuen Rekord für das höchste globale Startwochenende eines Animationsfilms auf. Auch als schnellster Animationsfilm, der die Milliarden–Marke knackte, ging «Zoomania 2» in die Geschichte ein.