Zu faul im Dschungelcamp? Das empfiehlt Dr. Bob Hubert und Hardy

Seit mittlerweile zwölf Tagen sitzen Hubert Fella (58) und Hardy Krüger (57) jetzt schon im Dschungelcamp. Und sitzen ist dabei wörtlich zu nehmen: Der «Hot oder Schrott»–Star und der Schauspieler haben es sich auf ihren Pritschen ziemlich bequem gemacht und sind wenig energiegeladen.
Das fiel auch schon Mitcamperin Samira Yavuz (32) auf – sie wunderte sich, dass den beiden wegen ihrer Faulheit noch niemand «Thrombose–Spritzen» angeboten hat. «Egal, ob es morgens, mittags, nachmittags oder abends ist – die bewegen ihren Hintern nur, wenn es Essen gibt oder wenn sie auf Toilette müssen», wetterte auch Kollegin Ariel (22) im Dschungeltelefon.
So weit ist es noch nicht, weiss Camp–Arzt Dr. Bob. Aber etwas Bewegung würde den beiden nicht schaden. «Es ist nicht gefährlich herumzusitzen, aber meiner Meinung nach könnten sie schon ein bisschen mehr machen», erklärt er gegenüber RTL. Er empfiehlt den beiden beispielsweise, schwimmen zu gehen oder ein paar Steine zu stemmen.
Mit Faulheit zum Dschungelkönig?
Das würde auch bei den Zuschauern besser ankommen, ist sich Dr. Bob sicher, und verweist auf die beiden letzten Dschungelköniginnen Lucy Diakovska und Lilly Becker. «Sie waren sehr energetisch, sind aufgestanden und sie wurden am Ende die Dschungelköniginnen. Also wenn du diese Show gewinnen willst, steh auf und beweg dich», betont er.
Immerhin mussten sich die beiden an Tag elf gemeinsam einer Dschungelprüfung stellen. Zusammen mit Simone Ballack und Patrick Romer traten sie in der Dschungelprüfung «Die OWEH! C–Promis» an. Beim in die Toilettenschüssel nach Werkzeug suchen und damit Sterne montieren hakte es vor allem bei Fella – am Ende wurden es drei Sterne.
Nach ihrer Prüfung schied keiner im Dschungelcamp aus. Bis auf Nicole Belstler–Boettcher, Umut Tekin und Mirja du Mont sind also noch alle Kandidaten dabei. Das wird sich am Dienstag ab 20:15 Uhr auf RTL wieder ändern.