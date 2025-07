Zu hohe Ansprüche? König Charles laufen die Gärtner davon

Will kein Gärtner für König Charles III. (76) arbeiten? Wie die «Daily Mail» unter Berufung auf die «Sunday Times» berichtet, haben in den vergangenen drei Jahren elf von zwölf Mitarbeitern des Gärtnerteams von Highgrove House in Gloucestershire gekündigt. Verschiedene Faktoren sollen dafür verantwortlich sein.