Zu süsser Szene: Herzogin Meghan schickt ihrem Harry rosa Herzen

Die Herzogin, die mit dem Prinzen zwei Kinder hat, teilte in ihrer Instagram Story das Video, das das «Hello!»–Magazin über TikTok veröffentlicht hatte. Dazu versah sie den Clip mit einem Paar rosa Herzen. «Prinz Harry ist bei den WellChild Awards in seinem Element», hatte die Zeitschrift zu dem Beitrag geschrieben.