Zufällige Entdeckung: So begann die Karriere von Jennifer Lawrence

Es klingt wie ein Hollywood–Märchen – und ist doch die wahre Geschichte hinter einer der grössten Karrieren der Filmbranche. Jennifer Lawrence (35) hat im Podcast «Good Hang» von Komikerin Amy Poehler (54) verraten, wie sie überhaupt zur Schauspielerei kam. Der Karrierebeginn war demnach purer Zufall.
Die Oscarpreisträgerin, die eigentlich aus dem US–Staat Kentucky stammt, war als Teenagerin mit ihrer Mutter in New York unterwegs, als beide eine Tanz–Performance auf der Strasse bewunderten. Plötzlich sprach sie ein Mann namens Daniel an und fragte ihre Mutter, ob er ein Foto von Lawrence machen dürfe. Rückblickend gibt Lawrence zu, dass ihr das damals nicht komisch vorgekommen sei.
Ein Foto mit Folgen
«Wenn er uns gesagt hätte, wir sollen ihn in einem Hotelzimmer treffen, wären wir hundertprozentig hingegangen», scherzte Lawrence im Gespräch mit Poehler. Daniel schoss also sein Foto auf der Strasse – und Jahre später tauchte es auf überraschende Weise wieder auf: Sänger Joe Jonas (36) trug bei einem Konzert ein T–Shirt mit dem Motiv darauf.
«Ich dachte: ‹Wie hat Joe Jonas das bekommen?›», so die Schauspielerin lachend. Gesprächspartnerin Poehler stimmt zu: «Das ist so seltsam.»
Vom Laufsteg zum Filmset
Nach der Begegnung mit Daniel folgten Interviews bei Model–Agenturen. Doch schnell wurde klar: Das klassische Model–Geschäft war eine geschlossene Welt ohne Verbindung zur Schauspielerei. Lawrence stellte eine Bedingung: Sie würde nur bei einer Agentur unterschreiben, die ihr auch erlauben würde zu schauspielern.
An eine Karriere vor der Kamera hatte sie bis dahin nie gedacht. Sie habe persönlich keine Schauspieler gekannt, verriet sie Poehler. «Aber als diese Möglichkeit dann real wurde, habe ich mir nach der Schule immer Hillary Duff angesehen und dann vor dem Spiegel Hillary Duff nachgespielt. So hat sich das alles irgendwie ergeben», so Lawrence rückblickend.
Podcast–Host Poehler wollte von der Oscarpreisträgerin noch wissen, ob sie jemals eine Karriere als Schauspielerin verfolgt hätte, wenn sie nicht wie eine «Nadel im Heuhaufen» zufällig in New York entdeckt worden wäre. «Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass mir bewusst gewesen wäre, dass das möglich ist», antwortete Lawrence.