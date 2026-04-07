Zum 50. Geburtstag: Reunion der «Drei Engel für Charlie»-Stars

«Drei Engel für Charlie» habe gezeigt, dass Frauen genauso fähig wie Männer sind. «Wir sind stolz darauf, dass wir die Fernsehzuschauer jede Woche eine Stunde lang unterhalten, ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sich zurückzulehnen und ihre Sorgen zu vergessen, und gleichzeitig junge Frauen auf der ganzen Welt inspiriert und gestärkt haben», sagten die Schauspielerinnen zu «People».