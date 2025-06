Zum letzten Mal: Mireille Mathieu singt 2026 in Deutschland

Die Termine im Oktober und November

Die Deutschlandreise beginnt für sie am 28. Oktober 2026 in Chemnitz und endet am 17. November 2026 in Leipzig. Die Sängerin besucht auf ihrer Tour auch Berlin (30. Oktober), Frankfurt am Main (2. November), Dresden (9. November) und München (16. November). Weitere Stopps legt sie in Baden–Baden, Hannover, Nürnberg, Düsseldorf, Bregenz und Mannheim ein. Tickets für die Shows sind der Mitteilung zufolge bereits bei Eventim erhältlich. Ab Freitag, dem 20. Juni, sind sie bei allen anderen Vorverkaufsstellen sowie bei oeticket verfügbar.