Zum Staatsbesuch nach Schweden: König Willem-Alexander fliegt selbst

König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) sind derzeit auf einem dreitägigen Staatsbesuch in Schweden. Der niederländische König hat die Regierungsmaschine selbst nach Stockholm gesteuert. Davon berichtete die «Daily Mail». Er tritt oft als Pilot oder - so wie nun - als Co-Pilot in Erscheinung. Dies ist notwendig, damit er seine 2001 erworbene Lizenz als Verkehrspilot nicht verliert.