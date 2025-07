Zum Tod von Hulk Hogan: Überlebensgross und ein «echter Amerikaner»

«Hulkamania wird ewig leben»

Hogan wurde im August 1953 in der Stadt Augusta im US–Bundesstaat Georgia geboren. Bereits in den 1970ern kam er zum professionellen Wrestling. Und schon in den 80ern wurde er zum Star. Er erkämpfte sich einen Namen, den man in den USA auch Jahrzehnte später in so ziemlich jedem Haushalt kennen würde – und das nicht nur, wenn beim gemeinsamen Abendbrot ein Wrestling–Fan mit am Tisch sitzt. Auch international wurde Hogan bald berühmt.