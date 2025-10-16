Zum Tod von Jack White: Weggefährten trauern um Musikproduzenten

Bernhard Brink: «Die Tragik ist gewaltig»

Bernhard Brink (73) habe White noch am Montag, drei Tage vor seinem Tod, zufällig im Kaffeehaus getroffen, erzählte er RTL. Die beiden Musiker kannten sich seit den 1970er–Jahren, ihre Wege kreuzten sich immer wieder. «Die Tragik des Ganzen ist natürlich gewaltig. Er galt als einer, der wirklich gelebt hat und es geschafft hat im Leben», so Brink. Der Schlagersänger äusserte sich auch zur Einsamkeit, die White offenbar am Ende seines Lebens empfand. «Sicherlich war sein Leben zum Schluss einfach nicht mehr für ihn schön. Man hat das gemerkt. Er war immer allein», teilte er weiter mit.