Zum Tod von Wanda Perdelwitz: NDR ändert am Donnerstag Programm

«Besonders in Erinnerung wird uns ihre aussergewöhnliche Darstellung im ersten ‹Grossstadtrevier›–Film, ‹St. Pauli, 06:07 Uhr›, bleiben, in dem sie die Hauptrolle spielte – eine intensive und berührende Leistung, mit der sie ihrer Figur grosse Tiefe und Menschlichkeit verliehen hat», erklärt Beckmann weiter. Aufgrund ihres Todes zeigt der NDR deshalb am heutigen 9. Oktober um 22:00 Uhr den Film. «Morden im Norden» wird erst ab 23:30 Uhr ausgestrahlt.