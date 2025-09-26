Zurück aus der Babypause: Prinzessin Sofia strahlt bei Event

Prinzessin Ines reist mit

Für die schwedische Royal war es einer der ersten grösseren öffentlichen Auftritte seit der Geburt ihrer Tochter Ines im Februar. Im Juni hatte sie sich zuletzt kurz aus der Babypause zurückgemeldet, um an der Vorstandssitzung und der Jahreshauptversammlung der Wohltätigkeitsorganisation teilzunehmen. Der Palast hatte zuvor erklärt, dass Sofia aufgrund der Geburt ihrer Tochter weniger offizielle Termine wahrnehmen werde.