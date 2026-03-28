«Zurück in die Zukunft»-Star James Tolkan mit 94 Jahren verstorben

Ausbildung an der Actors Studio, Ehe seit 1971

Geboren wurde James Stewart Tolkan am 20. Juni 1931 in Calumet im US–Bundesstaat Michigan. Nach der Scheidung seiner Eltern landete er über Chicago schliesslich in Tucson, Arizona, wo er 1949 seinen Schulabschluss machte. Nach einem Militärdienst bei der US–Marine studierte er an der Coe College und der University of Iowa, bevor er mit nur 75 Dollar in der Tasche nach New York aufbrach. Dort schliff er sein Handwerk am Actors Studio bei Stella Adler und Lee Strasberg – als Kommilitone von Warren Beatty, der ihn später für «Dick Tracy» verpflichten sollte.