Zurück zur Natur: DIY-Weihnachtsbaum-Deko aus organischen Materialien

So geht's: Die Früchte werden in ca. 5 mm dünne Scheiben geschnitten und auf einem mit Backpapier ausgelegten Rost verteilt. Im Backofen trocknen sie bei 80–100 Grad (Umluft) für etwa 3 bis 4 Stunden. Wichtig: Die Ofentür sollte einen Spalt offenbleiben (Kochlöffel dazwischen klemmen), damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Nach dem Auskühlen wird ein Band durch das Fruchtfleisch gefädelt.