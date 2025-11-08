«Zutiefst traurig»: Britische Royals trauern um Manfred Goldberg

König Charles und Königin Camilla trauern «um diesen grossen Verlust»

Auch König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) äusserten sich in einem Statement zu dem Tod Goldbergs. «Meine Frau und ich waren zutiefst betrübt, als wir von Manfred Goldbergs kürzlichem Tod erfuhren, und trauern gemeinsam mit allen Anwesenden in unseren Herzen und Seelen um diesen grossen Verlust», heisst es darin. Weiter lässt der Monarch verlauten, dass er sehr stolz darauf sei, dass Goldberg in Grossbritannien Zuflucht gefunden hat, «wo er später der Welt von den unvorstellbaren Gräueltaten berichtete, die er als kleiner Junge miterlebt hatte». Goldberg war elf Jahre alt, als er zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder ins Ghetto nach Riga in Lettland deportiert wurde, bevor er ins Konzentrationslager nach Stutthof kam. Nach der Befreiung durch die britische Armee im Mai 1945 zogen Goldberg und seine Mutter nach Grossbritannien.