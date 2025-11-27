Zwei Ausgaben zum Fest: «Wer wird Millionär?» feiert Weihnachten

Und vielleicht wird dann endlich wieder Konfettiregen fallen? Schon seit längerer Zeit wurde kein Millionengewinn mehr in der Sendung gefeiert. Am 24. März 2020 gewann Ronald Tenholte als bislang letzter Kandidat bei Günther Jauch die Million. In der Geschichte von «Wer wird Millionär?» haben bislang 16 Kandidaten alle Fragen richtig beantwortet und die Million mit nach Hause genommen.