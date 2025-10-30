Zwei Jahre nach Hochzeit gestorben: Buzz Aldrin trauert um Ehefrau

Buzz Aldrin und Anca Faur haben am 20. Januar 2023 in einer kleinen Zeremonie in Kalifornien geheiratet. Die Hochzeit des Paares fiel mit dem Geburtstag des berühmten Astronauten zusammen. «An meinem 93. Geburtstag und dem Tag, an dem ich auch von ‹Living Legends of Aviation› geehrt werde, freue ich mich, bekannt zu geben, dass meine langjährige Liebe Dr. Anca Faur und ich den Bund der Ehe geschlossen haben», twitterte Aldrin damals. «Wir haben in einer kleinen, privaten Zeremonie in Los Angeles geheiratet und sind so aufgeregt wie Teenager, die durchgebrannt sind», fügte er hinzu.