Zwei Neuzugänge für «White Lotus» Staffel 4 bestätigt

Nach Hawaii, Italien und Thailand zieht es die Produktion für die vierte Staffel nach Frankreich. Mike White hat bereits angedeutet, dass er die visuelle Sprache der Serie verändern möchte. In einem Video von HBO nach dem Finale der dritten Staffel erklärte er: «Ich möchte mich ein wenig von der Ästhetik der ‹gegen Felsen brechenden Wellen› entfernen.»