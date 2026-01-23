Zwei unterschiedliche Lager: So sieht das Dschungelcamp aus

Der Countdown läuft: Am 23. Januar startet bei RTL die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» – und der Sender hat sich für die neue Runde einiges einfallen lassen. Wie RTL in einer offiziellen Pressemitteilung verkündet, ziehen die zwölf Dschungelstars nicht wie gewohnt gemeinsam in ein Lager ein. Stattdessen werden sie auf zwei verschiedene Camps aufgeteilt: das bekannte Hauptcamp und das neue «Snake Rock».
Gleich in der ersten Dschungelprüfung stehen sich die beiden Teams in einem direkten Duell gegenüber. Das Team, das dabei die meisten Sterne erspielt, darf sich über Essen freuen. Die Verlierer müssen hingegen mit Reis und Bohnen auskommen – ein denkbar schlechter Start ins Dschungelabenteuer.
Diese Promis ziehen nach «Snake Rock»
Laut RTL setzt sich das «Snake Rock»–Team aus fünf Kandidaten zusammen: Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58) und Nicole Belstler–Boettcher (62) müssen sich im weniger komfortablen der beiden Lager einrichten. Wie auf den Bildern zu sehen ist, ist «Snake Rock» deutlich kleiner, enger und bietet wohl auch weniger Annehmlichkeiten als das Hauptcamp.
Im Hauptcamp wohnen derweil sieben Promis: Influencerin Ariel (22), Reality–Star Umut Tekin (28), «Bauer sucht Frau»–Teilnehmer Patrick Romer (30), Reality–Darstellerin Eva Benetatou (33), Sänger Gil Ofarim (43), Model Mirja du Mont (50) und Schauspieler Hardy Krüger (57).
Neue Outfits für bessere Unterscheidung
Eine weitere Neuerung betrifft die Kleidung der Camper. Der einheitliche Khaki–Look gehört der Vergangenheit an: Die Teams treten in unterschiedlichen Outfits an, damit die Zuschauer die Gruppen auf den ersten Blick unterscheiden können. Das Zwei–Camp–Prinzip soll laut RTL von Beginn an für zusätzliche Spannung, klare Fronten und neue Dynamiken im australischen Dschungel sorgen.
Die Trennung in zwei Lager ist aber höchstwahrscheinlich nicht für die gesamte Staffel geplant. Irgendwann werden die Teams wohl wieder in einem gemeinsamen Camp vereint und im klassischen Modus weiterspielen. Wann genau das passiert, ist bislang noch nicht bekannt. Ganz neu ist die Idee der zwei Camps übrigens nicht: Bereits vor zehn Jahren wurden die Promis erstmals auf zwei Lager aufgeteilt. Auch 2016 und 2017 starteten die Staffeln jeweils mit getrennten Camps und einem Duell der verschiedenen Gruppen.