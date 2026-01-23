Zwei unterschiedliche Lager: So sieht das Dschungelcamp aus

Die Trennung in zwei Lager ist aber höchstwahrscheinlich nicht für die gesamte Staffel geplant. Irgendwann werden die Teams wohl wieder in einem gemeinsamen Camp vereint und im klassischen Modus weiterspielen. Wann genau das passiert, ist bislang noch nicht bekannt. Ganz neu ist die Idee der zwei Camps übrigens nicht: Bereits vor zehn Jahren wurden die Promis erstmals auf zwei Lager aufgeteilt. Auch 2016 und 2017 starteten die Staffeln jeweils mit getrennten Camps und einem Duell der verschiedenen Gruppen.