Zweite Staffel «Herr Glööckler sucht das Glück» kommt im November

Darum geht es in den neuen Folgen der Dokusoap

Auch was inhaltlich in «Herr Glööckler sucht das Glück» geboten ist, wird in der Sendermitteilung bereits angedeutet: Zu sehen gibt es demnach, wie Designer Harald Glööckler sein 30–jähriges Firmenjubiläum auf der Berliner Fashion Week feiert, inklusive «Stargäste, viel Glitzer und Glamour und natürlich wird es pompöös ohne Ende». Es geht offenbar zudem in Glööcklers alte Heimat Stuttgart: Die neuen Folgen wollen auch «eine Reise zurück zu seinen Anfängen» zeigen, heisst es. Ausserdem dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen den 59–Jährigen beim Einkaufen im Baumarkt, beim Kochen mit Freunden, seiner ersten Tanzstunde und auf einem Ägypten–Trip zusehen, verspricht der Sender vorab.