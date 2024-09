Zweite Staffel von «The 50»: Alte und neue Reality-Stars sind dabei

Die erste Staffel startete im März 2024, gewonnen hat Paco Herb (28). Er ist auch in der Fortsetzung dabei – so wie zum Beispiel auch Jenny Elvers (52) und Georgina Fleur (34). In 16 Episoden werden die All Stars aus der ersten Staffel auf neue Herausforderer treffen. In verschiedenen Wettkämpfen buhlen die Reality–Stars in einem Schloss um ihr Weiterkommen und um den Jackpot, den einer ihrer Follower erhalten wird. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro, der Betrag kann aber am Ende höher oder niedriger ausfallen. Nach den Wettkämpfen stimmen die jeweiligen Gewinner und Gewinnerinnen ab, welcher Verlierer die Show verlassen muss.