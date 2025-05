Zweiter Durchgang: Friedrich Merz ist neuer Bundeskanzler

Nachdem CDU–Chef Friedrich Merz (69) am heutigen Dienstag im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl gescheitert war, ist er in einem zweiten Durchgang doch noch am 6. Mai im Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. Merz hat im zweiten Wahlgang 325 Stimmen erhalten, für die Mehrheit waren 316 nötig. 289 Abgeordnete stimmten gegen den CDU–Mann, hinzu kam eine Enthaltung.