Zweiter Prozess gegen Harvey Weinstein beginnt

Weinstein seit Jahren hinter Gittern

Weinstein sitzt bereits seit Februar 2020 eine Haftstrafe ab. Eine New Yorker Jury befand ihn damals in mehreren Punkten für schuldig. Ein Richter verurteilte ihn zu 23 Jahren Gefängnis. Der Filmproduzent beteuert seine Unschuld. Er versuchte kürzlich vergeblich, seine Verurteilung in New York aufzuheben. Das höchste Gericht des Bundesstaates stimmte jedoch zu, Weinstein die Möglichkeit zu geben, gegen die Verurteilung Berufung einzulegen.