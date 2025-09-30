Zweiter «Simpsons»-Kinofilm für Sommer 2027 angekündigt

Das Franchise von Schöpfer Matt Groening (71) gilt als dienstälteste Animationsserie im Fernsehen. Aktuell ist die Serie, die durch das Streaming noch einmal neuen Schwung bekam und eine neue Generation von Zuschauern gewonnen hat, bereits bis zur 40. Staffel verlängert worden, die laut «Variety» 2028 und 2029 ausgestrahlt wird. In der fiktiven Stadt Springfield begleiten Zuschauer seit 1989 das Leben der Simpson–Familie mit Vater Homer, Mutter Marge sowie den Kindern Bart, Lisa und Maggie.