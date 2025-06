Zweites Baby für Angelique Kerber: So gratulieren ihre Tenniskollegen

Ein Sohn namens Ben

«Willkommen in unserer Familie, Ben», schrieb Kerber zu einem blauen Herz–Emoji und einer Babyflasche. «Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und Dankbarkeit, jetzt wo du endlich in unseren Armen bist.» Weiter teilte sie mit: «Du wirst bereits so tief geliebt, und wir können es kaum erwarten, dich wachsen zu sehen und diese wunderschöne Welt mit uns zu entdecken.» Dazu postete der frühere Tennisprofi ein Bild, das die Hände der nun vierköpfigen Familie zeigt.