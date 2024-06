Zwillinge im «GNTM»-Finale: Heidi Klums Entscheidung erntet Kritik

«Wären sie nicht Zwillinge, wären sie längst draussen»

Auf dem offiziellen Instagram–Account zur ProSieben–Show häufen sich nach dem Halbfinale am 11. Juni kritische Kommentare. «Wären sie nicht Zwillinge, wären sie schon längst draussen», urteilt ein Zuschauer. Eine weitere Zuschauerin kündigt an: «Wenn die Twins gewinnen, schmeiss ich meinen Fernseher weg.» Schon seit Wochen erhitzt das Doppelpack die Gemüter. Zunächst starteten sie als Einzelpersonen in den Modelwettbewerb, und Heidi Klum versuchte sogar im Umstyling, ihnen einen individuelleren Look zu verpassen.